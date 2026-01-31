Basket | Venezia passa su Cantù colpo Udine sulla sirena a Tortona

Venezia conquista un’altra vittoria in trasferta e batte Cantù al PalaDesio. La squadra di coach De Raffaele ha giocato con intensità e mantiene la zona playoff, lasciando i padroni di casa senza punti. Nel frattempo, Udine sorprende Tortona negli ultimi secondi, vincendo di misura e lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo possesso. La 18esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si fa appassionante e ancora tutta da scoprire.

Doppia vittoria in trasferta negli anticipi del sabato della Serie A 2025-2026. La diciottesima giornata si porta dietro una valida Venezia, che sbanca il mai facile PalaDesio, e Tortona che si fa sorprendere da Udine quasi sulla sirena in un incontro tirato fino alla fine. BERTRAM DERTHONA TORTONA-APU OLD WILD WEST UDINE 79-80 Il colpo di mano è quello d'autore, con Mirza Alibegovic che trova la tripla che vale tantissimo alla Nova Arena, quella di un colpo davvero inatteso per Udine. Inizio particolarmente equilibrato, ma soprattutto parecchio privo di percentuali realizzative importanti (5-6 dopo 5?).

