Negli ultimi tempi si è notato un aumento delle scarpe da corsa con suole più alte rispetto al passato. Questo trend si riflette su diversi modelli disponibili sul mercato, che presentano altezze maggiori rispetto alle versioni precedenti. La scelta di queste scarpe coinvolge vari aspetti tecnici e di design, portando a una maggiore diffusione di calzature con suole rinforzate. Il fenomeno è stato osservato anche nel settore delle vendite e nelle proposte dei produttori.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La primavera è arrivata e, come sempre, mi fa venire il buon proposito di iniziare finalmente a correre. È lo sport più semplice e più contagioso del momento: un paio di scarpe, una strada e, all’improvviso, hai un piano per la settimana. Apro il guardaroba e, in fondo, dietro cose che uso spesso quanto il costume da bagno a gennaio, trovo le mie vecchie scarpe da corsa e scopro due verità oggettive. La prima è che non sono più scarpe “da corsa”, ma reperti archeologici. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché le scarpe da corsa stanno diventando sempre più alte

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