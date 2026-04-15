Come il fascismo è sopravvissuto al fascismo | appuntamento al Teatro comunale di Predappio

Viene presentato al Teatro comunale di Predappio uno spettacolo dedicato a un'analisi storica sul modo in cui il fascismo ha continuato a esistere nel tempo. L'evento si basa su fonti storiche, testimonianze inedite e atti ufficiali, con l'intervento di un giornalista e scrittore specializzato in terrorismo e trame eversive del Novecento. L'obiettivo è approfondire come certi aspetti del passato siano rimasti presenti anche dopo la fine del regime.

Un rigoroso lavoro di teatro civile nel quale, attraverso fonti storiche, testimonianze inedite e atti ufficiali, Gianni Cipriani, giornalista e scrittore, tra i massimi esperti italiani di terrorismo e delle trame eversive del Novecento, ricostruisce come il fascismo sia riuscito a sopravvivere.🔗 Leggi su Forlitoday.it Saluti romani al raduno di Predappio, oltre mille nostalgici del fascismo ricordano la marcia su Rom Notizie correlate Leggi anche: Il fascismo al tempo dei social: al Teatro 99 Posti in scena lo spettacolo "Settantuno" Leggi anche: "Matteotti (anatomia di un fascismo)", mercoledì 25 marzo lo spettacolo al Teatro Goldoni Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Al Teatro della Pergola Matteotti. Anatomia di un fascismo di Stefano Massini, con Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo; Musica nell’Italia fascista: come il potere in camicia nera entro? nei teatri, nei conservatori e nelle orchestre; Matteotti, un eroe moderno sul palco: Serve gente che pensa agli altri; Firenze, Teatro della Pergola: Ottavia Piccolo in Matteotti. Anatomia di un fascismo. Ottavia Piccolo: Matteotti capì il fascismo. Raccontiamo la sua storia per ragionareL’attrice è la protagonista dello spettacolo Matteotti. Anatomia di un fascismo di Stefano Massini in arrivo alla Pergola di Firenze: Oggi c’è voglia dell’uomo, o della donna, forte ... globalist.it Firenze, Teatro della Pergola: Ottavia Piccolo in Matteotti. Anatomia di un fascismoFIRENZE – Al Teatro della Pergola, da giovedì 16 a sabato 18 aprile 2026, arriva Matteotti. Anatomia di un fascismo di Stefano Massini con Ottavia Piccolo; accompagnano le parole le musiche de I ... firenzepost.it Da oggi comincia al Teatro Malibran una nuova avventura: "Il piccolo principe". Un’opera speciale che abbiamo scelto di dedicare ai ragazzi delle nostre scuole per accompagnarli in un viaggio fatto di poesia, musica e immaginazione. Lo spettacolo resterà in - facebook.com facebook RINASCI … È L’ALBA: QUANDO IL TEATRO TOCCA L’ANIMA x.com