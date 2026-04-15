Come il fascismo è sopravvissuto al fascismo | appuntamento al Teatro comunale di Predappio

Da forlitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Viene presentato al Teatro comunale di Predappio uno spettacolo dedicato a un'analisi storica sul modo in cui il fascismo ha continuato a esistere nel tempo. L'evento si basa su fonti storiche, testimonianze inedite e atti ufficiali, con l'intervento di un giornalista e scrittore specializzato in terrorismo e trame eversive del Novecento. L'obiettivo è approfondire come certi aspetti del passato siano rimasti presenti anche dopo la fine del regime.

Un rigoroso lavoro di teatro civile nel quale, attraverso fonti storiche, testimonianze inedite e atti ufficiali, Gianni Cipriani, giornalista e scrittore, tra i massimi esperti italiani di terrorismo e delle trame eversive del Novecento, ricostruisce come il fascismo sia riuscito a sopravvivere.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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