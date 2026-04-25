Barbero contro chi ha il busto di Mussolini in casa | Un cone che dichiarò guerra agli Usa

Durante una lezione all’Università di Padova, il professore ha commentato chi possiede un busto di Mussolini in casa, definendolo un comportamento legato a una figura che dichiarò guerra agli Stati Uniti. L’incontro si è svolto nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, con un focus sul fascismo passato e presente e sui metodi per contrastarlo.

In occasione delle iniziative per la Festa della Liberazione, il professor Alessandro Barbero ha tenuto una lezione all’Università di Padova dedicata al fascismo di ieri e di oggi e ai mezzi per combatterlo. Durante il suo intervento, lo storico ha parlato della costante necessità in Italia di ribadire di ribadire l’adesione ai valori dell’antifascismo e condannare esplicitamente il regime di Mussolini contro ogni forma di revisionismo. “Nel nostro Paese c’è anche gente che ha in casa il busto di co.ne che ha dichiarato guerra agli Stati Uniti” riferendosi alle parole pronunciate da Mussolini che nel dicembre del 1941. L’incontro è stato organizzato da Progetto MeTi insieme al CAU Padova e allo spazio Catai video YoutubeSeize The time L'articolo Barbero contro chi ha il busto di Mussolini in casa: “Un co.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barbero contro chi ha il busto di Mussolini in casa: “Un co..ne che dichiarò guerra agli Usa”

A Predappio tra Mussolini e saluti nazisti: Leggi razziali, prima gli italiani poi tutti gli altri”

Notizie correlate

Iran, la guerra si allarga agli Houthi: chi sono che ruolo possono avere ora nel conflitto contro Israele e USAIl conflitto tra USA, Israele ed Iran si sta allargando a macchia d’olio, nonostante i tentativi, più o meno falliti, di stabilire quanto meno una...

La guerra che doveva cambiare il Medio Oriente si è chiusa con una tregua che lascia tutto com’era, o quasi: ecco chi ha vinto e chi ha perso tra Usa e IranQuando la portavoce della Casa bianca Karoline Leavitt ha annunciato, trionfalmente, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva ottenuto...