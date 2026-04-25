Barbara d’Urso ha deciso di rispondere alle affermazioni diffuse da fonti vicine a Mediaset, che avevano riportato ricostruzioni non accurate. La conduttrice ha citato il termine “orgoglio” e ha fatto riferimento alla serie che aveva battuto “Amici” in passato. La sua reazione arriva in un momento in cui si discute delle dinamiche legate alla sua carriera e alle recenti notizie circolate sui media.

Barbara d’Urso è scatenata e non ci sta a leggere le ricostruzioni non corrette e diffuse da fonti vicine a Mediaset ai maggiori giornali e portali. Abbiamo infatti letto che la popolare conduttrice, secondo le notizie fatte filtrare a molti giornalisti che le hanno subito riportate con enfasi, era ferma da anni quando nel 2003 Pier Silvio Berlusconi la chiamò a condurre il Grande Fratello, il reality di Canale 5 che all’epoca era uno dei maggiori successi della tv. Lei non ci sta e ribatte. “Mi dicono sia stato dichiarato che nel 2003 mi sarebbe stata «affidata la conduzione del GF offrendomi di tornare in onda in un momento in cui ero ferma da anni».🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BARBARA D’URSO RISPONDE A MEDIASET E CITA ORGOGLIO, LA SERIE CHE BATTEVA AMICI

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