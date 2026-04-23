Barbara D’Urso ha deciso di portare Mediaset in tribunale dopo che una mediazione non è andata a buon fine. La conduttrice ha intrapreso un’azione legale, concentrandosi su questioni legate ai contenuti pubblicati sui social e ai diritti d’autore. La causa riguarda una frattura tra le parti che si protrae da diversi mesi, con la questione ora ufficialmente aperta in sede giudiziaria.

La frattura tra Barbara D’Urso e Mediaset approda in tribunale: la conduttrice ha deciso di avviare un’azione legale dopo l’esito negativo della procedura di mediazione, riaprendo ufficialmente un contenzioso che va avanti da tempo. La vicenda, maturata dopo l’addio dell’ex volto di punta dell’intrattenimento televisivo, riguarda una serie di contestazioni che includono presunti attacchi sui social, aspetti legati al Codice Etico e questioni economiche connesse a programmi realizzati nel corso degli anni. I dettagli nella pagina successiva. L'articolo proviene da TvZap.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Barbara D’Urso cita Mediaset in tribunale dopo la mediazione fallita: al centro post social e diritti d’autore

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