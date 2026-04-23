Dopo 3 anni di stop e di silenzio,Barbara d’Ursoha deciso di parlare contro Mediaset e non ha scelto un documentario – sebbene ne circoli voce-, bensì un tribunale. Infattila conduttrice esiliata ha deciso di intentare una causa per ingerenza e violazione del diritto d’autorecontro Mediaset. Per quanto riguarda il secondo punto compaiono due nomi, che sarebbero i bracci destri dell’ad Pier Silvio Berlusconi:Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Parliamo di un veto simile anche in Rai, ma stavolta rivolto aD’Ursostessa. E’ sempre più insistente la voce diun mancato ritorno in tv della conduttrice– nonostante i vertici Rai siano favorevoli- a causa di unveto imposto da Pier Silvio Berlusconi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Barbara d’Urso vs Mediaset. L’azienda risponde “costruzione dei fatti strumentale”, “Fanta-denaro” replica la conduttrice

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