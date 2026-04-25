Barbara d’Urso ha rilasciato nuove dichiarazioni riguardo al suo rapporto con Mediaset, commentando ancora una volta il mancato accordo durante l’ultima mediazione tra le parti. La conduttrice ha espresso il suo punto di vista sulla situazione, senza fornire dettagli specifici sui motivi della rottura e sui passaggi legali successivi. La questione ha attirato l’attenzione dei media, con diverse fonti che seguono da vicino gli sviluppi.

Barbara d’Urso torna a parlare del rapporto con Mediaset dopo il mancato accordo nella mediazione tra le parti. Al centro del nuovo intervento della conduttrice ci sono alcune dichiarazioni attribuite all’avvocato dell’azienda, che riguardano il suo passato professionale e il periodo in cui le venne affidata la conduzione del Grande Fratello. Cecilia Rodriguez ammette la verità sulla crisi con Ignazio Moser Il riferimento al Grande Fratello nel 2003. Nel botta e risposta tra Barbara d’Urso e Mediaset, l’avvocato dell’azienda ha ricordato un passaggio preciso: “Nel 2003 Pier Silvio Berlusconi e l’azienda le affidarono la conduzione del Grande Fratello, programma di punta della rete, offrendole la possibilità di tornare in onda in un momento in cui era ferma da anni“.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Barbara d’Urso replica ancora a Mediaset: le nuove rivelazioni

GERRY E LA MANO DI AMBRA #fabriziocorona #corona #falsissimo #gerryscotti #mediaset #berlusconi

Notizie correlate

Barbara d’Urso replica a Mediaset: “Le mie pretese? Fantasia”, e promette di raccontare la sua veritàBarbara d’Urso rompe il silenzio e replica a Mediaset dopo la diffusione della notizia sulla causa che ha avviato contro l’azienda con cui ha...

Leggi anche: Barbara d’Urso contro Mediaset, arriva la replica: “Accuse infondate”

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Barbara d'Urso rompe il silenzio dopo la replica di Mediaset: il commento è durissimo; Barbara d’Urso replica a Mediaset: Le mie pretese? Fantasia, e promette di raccontare la sua verità; Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati. Il nodo ospiti con De Filipp…; Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale: il motivo della causa e la replica del 'Biscione'.

Barbara d’Urso replica piccata a Mediaset e tira in ballo Elena Sofia Ricci e De SicaTra accuse, ricordi e puntualizzazioni al vetriolo, la battaglia tra la conduttrice e l’azienda si trasforma in un racconto pubblico che coinvolge altri volti noti. libero.it

Barbara d’Urso replica a Mediaset: Le mie pretese? Fantasia, e promette di raccontare la sua veritàBarbara d’Urso rompe il silenzio e replica a Mediaset dopo la diffusione della notizia sulla causa che ha avviato contro l’azienda con cui ha lavorato ... fanpage.it

Le parole di Milly Carlucci per Barbara d'Urso - facebook.com facebook

Buongiorno a te grazie Barbara cara buon pomeriggio x.com