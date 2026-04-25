BARBARA D’URSO | IO FERMA PER ANNI PRIMA DEL GF? GIRAVO ORGOGLIO PER RAI1
Barbara D’Urso ha dichiarato di essere stata ferma per alcuni anni prima di partecipare al Grande Fratello, spiegando che in quel periodo si dedicava principalmente a progetti per Rai1. La conduttrice ha commentato con fermezza le ricostruzioni che circolano sui media, definendole non accurate e diffusi da fonti vicine a Mediaset. La sua posizione rappresenta una risposta diretta alle interpretazioni delle sue scelte professionali.
Barbara d’Urso è scatenata e non ci sta a leggere le ricostruzioni non corrette e diffuse da fonti vicine a Mediaset ai maggiori giornali e portali. Abbiamo infatti letto che la popolare conduttrice, secondo le notizie fatte filtrare a molti giornalisti che le hanno subito riportate con enfasi, era ferma da anni quando nel 2003 Pier Silvio Berlusconi la chiamò a condurre il Grande Fratello, il reality di Canale 5 che all’epoca era uno dei maggiori successi della tv. Lei non ci sta e ribatte. “Mi dicono sia stato dichiarato che nel 2003 mi sarebbe stata «affidata la conduzione del GF offrendomi di tornare in onda in un momento in cui ero ferma da anni».🔗 Leggi su Bubinoblog
Notizie correlate
Leggi anche: CHOC! BARBARA D’URSO PORTA MEDIASET IN TRIBUNALE: I PUNTI DEL CONTENZIOSO
Leggi anche: “Sta per tornare“. Barbara D’Urso, la bomba dopo 3 anni di silenzio: dove la rivedremo
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset e accusa: ingerenze e diritti non pagati; Mediaset, la risposta di fuoco a Barbara d’Urso (che gli ha fatto causa): Chiede un risarcimento infondato. La sua ricostruzione non reale; Milly Carlucci: Canzonissima si è adattata ai tempi. Barbara D’Urso? Talento buttato senza colpe; La guerra tra Barbara D’Urso e Mediaset spiegata bene.
D'Urso-Mediaset, la conduttrice è furiosa. Sbotta sui social e tira in ballo De Sica ed Elena Sofia RicciLa vicenda D'Urso-Mediaset si complica. O meglio: si sta ingigantendo a dismisura. Oggi, 25 aprile, l'ex conduttrice è tornata sulla questione. Attraverso alcune Instagram stories ha voluto mettere i ... today.it
Barbara D’Urso fa causa a Mediaset e accusa: ingerenze e diritti non pagatiB arbara d’Urso fa causa a Mediaset. A tre anni di distanza dall’ addio forzato ai suoi programmi televisivi, e dopo un fallito tentativo di accordo attraverso una procedura di mediazione, la conduttr ... iodonna.it
Buongiorno a te grazie Barbara cara buon pomeriggio x.com
Causa contro Mediaset, Barbara D'Urso non si ferma: cosa vuole fare in tribunale >> https://buff.ly/lIJXhin - facebook.com facebook