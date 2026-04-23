CHOC! BARBARA D’URSO PORTA MEDIASET IN TRIBUNALE | I PUNTI DEL CONTENZIOSO

Barbara d’Urso ha avviato un procedimento legale contro Mediaset, tre anni dopo aver lasciato l’azienda di cui è stata una figura di rilievo per molti anni. La causa riguarda questioni legate ai rapporti contrattuali e ai diritti connessi alla sua attività televisiva. La notizia ha attirato l’attenzione del settore e dei media, suscitando molte discussioni tra gli addetti ai lavori.

Barbara d’Urso porta Mediaset in tribunale. La bomba televisiva è scoppiata a 3 anni dall’uscita forzata dall’azienda che l’ha vista per decenni tra le indiscusse protagoniste. “Alla fine è successo, venti di guerra in tv e a dissotterrare l’ascia è Barbara D’Urso che dopo anni di stop incomprensibile, almeno formalmente, dalla tv ne chiede conto a Mediaset. Dopo 3 anni dall’uscita forzata di Barbara D’Urso dagli studi del Biscione, la conduttrice ha deciso di portare in tribunale l’azienda. La procedura di mediazione si è conclusa con un nulla di fatto: nessun accordo è stato trovato tra le parti e non è stata una questione economica”. La notizia in esclusiva è uscita su La Stampa ma ha subito fatto il giro di web e social, dove non si parla d’altro.🔗 Leggi su Bubinoblog

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