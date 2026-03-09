Sta per tornare Barbara D’Urso la bomba dopo 3 anni di silenzio | dove la rivedremo

Il 2 giugno 2023, Barbara D’Urso ha concluso l’ultima puntata di Pomeriggio 5 con un messaggio che lasciava intendere un ritorno imminente. Dopo tre anni di silenzio, la conduttrice sembra pronta a riprendere le sue apparizioni televisive. Non sono stati annunciati dettagli precisi sul nuovo debutto, ma l’attenzione si concentra sulla sua possibile presenza in futuri programmi o progetti.

Fermi tutti, torna lei. Il 2 giugno 2023 Barbara d’Urso salutava Pomeriggio 5 con un congedo che sembrava una promessa: “Ci vediamo ovviamente a settembre. Il mio cuore è vostro”. Poi, invece, l’appuntamento non è mai arrivato: Mediaset non ha rinnovato il contratto e la trasmissione è passata a Myrta Merlino, uscita di scena dopo due stagioni. Da lì, rumor e “veti” a ritmo regolare. In questi tre anni la conduttrice è rimasta un nome che fa rumore anche in assenza di video e dirette: ogni “avvistamento” diventa notizia, ogni indiscrezione un possibile ritorno. Nel frattempo si è parlato di contatti, smentite-lampo e progetti rimasti nel cassetto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

“Ora vi dico tutto”: Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo la finale di Ballando con le stelleBarbara D’Urso è stata una delle protagoniste più osservate e discusse di Ballando con le stelle 2025.

Barbara D’Urso ha rotto il silenzio dopo le rivelazioni di Corona (poche parole per chi vuol capire)Barbara D’Urso ha parlato più volte della fine del rapporto con Mediaset, dopo oltre vent’anni di collaborazione, senza però entrare nei dettagli.

Approfondimenti e contenuti su Sta per tornare Barbara D'Urso la bomba...

Discussioni sull' argomento Sanremo 2026 - Una poltrona per due: le pagelle di Barbara Bottoli e Paolo Ronchetti; Con la manutenzione il Giudizio Universale torna a splendere; Pensiamoci insieme: Barbara Ronchi e la fortuna di avere qualcuno che al momento giusto ti dice ci sono io; Imma Tataranni 5: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi.

L’ #Empoli per la panchina sta valutando i nomi di Rolando #Maran, Fabio #Caserta, Gabriele #Cioffi e Leonardo #Semplici in caso di esonero di Alessio #Dionisi. Ore calde. #calciomercato x.com

Si sta sottovalutando QUESTO problema all’Inter Via Lorenzo Polimanti - facebook.com facebook