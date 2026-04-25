Barbara D’Urso ha affermato di preferire i fatti alle parole, in occasione di una precisazione riguardante il suo ruolo nel Grande Fratello. La conduttrice si trova attualmente coinvolta in una fase di discussione pubblica, mentre continua a lavorare sul programma televisivo. La sua dichiarazione è arrivata durante un intervento pubblico, in cui ha ribadito il suo approccio professionale. La situazione ha suscitato attenzione tra gli spettatori e i media.

Non è certo un periodo di tregua per Barbara D’Urso. La conduttrice, nel pieno della battaglia legale che la vede contrapposta a Mediaset, in queste ore ha dovuto smentire personalmente una ricostruzione che riguarda un capitolo molto preciso della sua carriera: il debutto al Grande Fratello, datato 2003. Barbara D’Urso, la precisazione sul Grande Fratello. Facciamo un breve riepilogo. Barbara D’Urso ha fatto causa a Mediaset, contestando diritti che secondo lei non le sarebbero mai stati corrisposti e raccontando di aver subìto, nel tempo, anche delle ingerenze nel suo lavoro. Cologno Monzese ha negato tutto, parlando di una versione “ strumentale e non corrispondente alla realtà ” da parte dei legali della conduttrice.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barbara D’Urso: “Fatti, non parole”. La precisazione sul Grande Fratello

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