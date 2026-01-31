Dopo il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello, cresce l’attesa per la nuova stagione del reality. Nei corridoi Mediaset si parla già di un generale cambio di ritmo e di nuove sfide per il programma. Intanto, Barbara D’Urso risponde alle voci che la vorrebbero come sua possibile sostituta, smentendo qualsiasi confronto diretto. La conduttrice si dice pronta a tornare in tv, ma senza fare confronti con chi ha preso il suo posto. La competizione tra le due conduttrici si fa sempre più accesa, mentre il

Il ritorno di Ilary Blasi alla guida del Grande Fratello ha, di fatto, aperto una nuova stagione del reality. E riportato al centro Barbara D’Urso, conduttrice storica dello show. Un accostamento, questo, voluto più dal pubblico che dagli addetti ai lavori, e che racconta molto del legame ancora vivo tra la conduttrice napoletana e una parte consistente degli spettatori di Mediaset. Barbara D’Urso interviene su X. Al centro della discussione vi è un contenuto tornato virale sui social, in particolare su X (ex Twitter). Si tratta di un vecchio video, risalente al periodo di massimo successo di Pomeriggio 5, in cui Barbara D’Urso celebrava risultati d’ascolto oggi difficilmente replicabili. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello, Barbara D’Urso come Ilary Blasi? La replica della conduttrice

Approfondimenti su Grande Fratello Italia

Torna il Grande Fratello 2026, questa volta con Ilary Blasi alla guida.

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo 2026, con Ilary Blasi come conduttrice e Selvaggia Lucarelli come opinionista unica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Maria De Filippi ha cacciato Belen Corona svela tutto

Ultime notizie su Grande Fratello Italia

Argomenti discussi: Barbara d'Urso paragonata a Blasi per la conduzione del GF, lei interviene: Ma cosa c'entra Ilary?; Grande Fratello 2026, presto il ritorno su Canale 5: quando inizia, chi sarà la conduttrice; Signorini ha in mano i segreti del potere, Mediaset non può prendere posizione contro di lui. : parla Fabrizio Corona; Ilary Blasi torna al Grande Fratello: L'inizio a metà marzo, durerà sei settimane. La nota ufficiale Mediaset.

Barbara d'Urso paragonata a Ilary Blasi per la conduzione del Grande Fratello: arriva il suo commentoLa conduttrice ha commentato le parole di un'utente che ha riproposto un suo vecchio video social citando la nuova conduttrice del reality di Canale 5 ... today.it

Grande Fratello, Barbara D'Urso svela la verità sul televoto taroccatoL'ultima puntata del Grande Fratello 2018 è stata caratterizzata dall'eliminazione del tutto improvvisa di Aida Nizar, che questa settimana si trovava in nom ination con Luigi Favoloso, Alberto e ... it.blastingnews.com

#GrandeFratello: #DomenicoDAlterio risponde ai follower e svela come stanno le cose tra lui e #ValentinaPiscopo ora - facebook.com facebook

Intorno alla metà di marzo torna 'Grande Fratello' in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. Lo annuncia Mediaset in una nota, precisando che la prossima sarà un'edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e con una durata compl x.com