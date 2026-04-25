Durante la manifestazione del 25 aprile a Roma, una delegazione di +Europa, guidata dalla vicesegretaria Antonella Soldo e dalla tesoriera Carla Taibi, ha preso parte alla commemorazione. Secondo quanto riferito, alcuni partecipanti sono stati aggrediti durante il corteo, in relazione alla presenza di bandiere ucraine. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno cercato di gestire gli scontri.

“Stamattina una delegazione di +Europa guidata dalla vicesegretaria Antonella Soldo e dalla tesoriera Carla Taibi ha partecipato alla manifestazione del 25 aprile a Roma. Il gruppo è arrivato in piazza con uno striscione che recitava “No Kings No Zar” e le bandiere di Europa, Ucraina, Iran, Palestina, Venezuela, Rojava. A ricordare la lotta contro ogni regime. All’inizio del corteo un gruppo di violenti ha aggredito il gruppo, incendiando la bandiera dell’Ucraina e provando a strappare quella europea. Spintoni anche alla vicesegretaria da parte di un uomo non identificato. Tra coloro che hanno provato a cacciare gli esponenti di +Europa anche uno degli organizzatori, Alberto Fazolo”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 aprile, +Europa: “Aggrediti a corteo a Roma per bandiere Ucraina”

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