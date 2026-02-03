Quando si terrà la finale della Coppa EFL 2026? Data ora d’inizio biglietti per la Coppa di Lega per la Coppa Carabao 2025 26

La finale della Coppa EFL 2026 si avvicina e si prevede che si giocherà tra qualche mese. La data ufficiale non è ancora stata annunciata, ma si pensa che possa svolgersi a fine stagione. I tifosi già cercano informazioni su orari e biglietti, sperando di assicurarsi un posto in tribuna. È il primo grande appuntamento del calcio inglese in questa stagione, e l’attesa cresce tra gli appassionati.

2026-02-03 22:00:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La finale della Coppa EFL 202526 si profila all’orizzonte, primo grande evento della stagione nelle quattro principali divisioni del calcio inglese. La partita clou della scorsa stagione allo stadio di Wembley è stata la partita più seguita del fine settimana in Europa, attirando quasi 89.000 tifosi. Altri milioni guarderanno di nuovo in TV in tutto il mondo questa volta la competizione iniziata nell’agosto 2025 e che ha visto la partecipazione di 92 squadre giungere al termine. 101GreatGoals.com contiene i dettagli chiave sulla finale della Coppa EFL 2026, tra cui data, orario di inizio e informazioni sui biglietti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Enzo Maresca ha celebrato la determinazione dei suoi giocatori dopo la difficile vittoria del Chelsea contro il Cardiff nei quarti di finale della Coppa EFL.

