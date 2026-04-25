Bambina rimane chiusa in auto | paura nel parcheggio della chiesa

Ieri sera a Macerata Campania si è verificato un episodio di apprensione nel parcheggio di fronte a una chiesa, dove una bambina è rimasta accidentalmente chiusa all’interno di un’auto. Le chiavi erano lasciate nell’abitacolo, e il veicolo è stato aperto solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine o di personale specializzato. La bambina è stata soccorsa senza conseguenze gravi.

Attimi di forte apprensione ieri sera (24 aprile) a Macerata Campania, nel parcheggio antistante la chiesa del paese, dove una bambina è rimasta accidentalmente chiusa all’interno di un’auto con le chiavi lasciate nell’abitacolo.La situazione ha immediatamente generato panico nella madre.🔗 Leggi su Casertanews.it Ravenna non è quella che pensi: 20 luoghi per capirla davvero Notizie correlate Paura al “Vito Fazzi”: incendio nel parcheggio davanti all’ospedale coinvolge due autoFiamme in piazza Filippo Muratore, a Lecce: una Mazda 2 in fiamme, si presume per un guasto, danneggia una Nissan Qashqai vicina. Auto in mare nel porto di Siracusa: paura per una turista londinese e la sua bambina, salvate da due passantiUna donna e la sua bambina di 5 anni sono state tratte in salvo questa mattina dopo che la loro auto, una Ford Puma a noleggio, era precipitata nelle... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Bambina abbandonata in auto: genitori irresponsabili e figli a rischio; Gran finale sul veliero di Capitan Uncino per Grandi e piccoli sogni; The Pitt 3, la nuova stagione: trama, data d'uscita e cast (chi lascia la serie e chi rimane). Incidente mortale in campagna: bambina di 5 anni cade dal trattore e rimane uccisa Leggi la notizia https://tinyurl.com/2z46r83r - facebook.com facebook