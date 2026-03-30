Una donna e la sua bambina di cinque anni sono state messe in salvo questa mattina nel porto di Ortigia, a Siracusa, dopo che la loro auto a noleggio è finita nelle acque. Due passanti hanno intervenuto per aiutare la donna e la bambina, che sono state tratte in salvo. L’incidente ha causato preoccupazione tra i presenti, ma non ci sono altre persone coinvolte.

Una donna e la sua bambina di 5 anni sono state tratte in salvo questa mattina dopo che la loro auto, una Ford Puma a noleggio, era precipitata nelle acque del porto piccolo di Ortigia, a Siracusa. La conducente, una turista di origine londinese in vacanza in città, avrebbe perso il controllo del veicolo durante una manovra, presumibilmente a causa di una errata gestione del cambio automatico. Le urla delle due hanno attirato l’attenzione di due passanti, che si sono immediatamente gettate in acqua riuscendo a mettere in salvo entrambe. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Siracusa per i rilievi del caso. Madre e figlia versano in buone condizioni ma sono in stato di shock. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Auto in mare nel porto di Siracusa: paura per una turista londinese e la sua bambina, salvate da due passanti

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