Una bambina di 18 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba mentre era con i genitori in giardino. I genitori, di 30 e 29 anni, stavano utilizzando l'attrezzo al momento dell'incidente. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi, ma le condizioni della bambina sono risultate stazionarie e gravi. La situazione è sotto controllo delle autorità.

LORIA (TREVISO) - Una bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime, dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba nell'abitazione dei genitori di 30 e 29 anni che stavano usando nel giardino di casa a Loria, nel Trevigiano. La piccola, a quanto emerge dai primi accertamenti, stava giocando in giardino quando è stata travolta dal papà che si trovava alla guida del trattorino tagliaerba. Il papà 30enne avrebbe centrato la bambina mentre stava effettuando una manovra e la piccola sarebbe rimasta incastrata sotto a una delle ruote. Ad assistere alla scena anche la mamma 29enne che si trovava a sua volta in giardino. Sono stati proprio i genitori, intorno alle 18, a portare la figlia in auto all'ospedale di Castelfranco Veneto, da dove poi è stata trasferita in elicottero a Padova nel reparto di terapia intensiva pediatrica.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambina di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba guidato dal papà, è in fin di vita

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