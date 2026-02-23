Stava piangendo lo volevo portare giù per dargli da mangiare e siamo caduti dalle scale Bimbo di 5 mesi in fin di vita nel torinese

Il bambino di 5 mesi ha subito gravi ferite dopo essere caduto dalle scale mentre era tra le braccia della madre. La causa dell’incidente sembra essere stata un momento di disattenzione durante un tentativo di portargli da mangiare, che ha portato alla caduta. La madre ha cercato di intervenire, ma la caduta si è rivelata fatale, lasciando il piccolo in condizioni critiche. La famiglia si trova sotto shock per quanto accaduto.

Un bambino di 5 mesi sarebbe caduto dalle scale mentre di trovava tra le braccia della madre e ora si trova in fin di vita all’ospedale Regina Margherita. La donna di Pessione, frazione di Chieri, sarebbe svenuta, accusando un malore e avrebbe preso coscienza diversi minuti dopo facendo scattare l’allarme. Sulla esatta dinamica però stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Chieri, coordinati dalla procura di Torino. «Mio figlio di 5 mesi stava piangendo, l’ho preso in braccio per portarlo giù e mi sono sentita male». «Mio figlio di 5 mesi stava piangendo, l’ho preso in braccio per portarlo giù e dargli da mangiare, mi sono sentita male e mi sono risvegliata in fondo alle scale, con il bimbo sotto di me. 🔗 Leggi su Open.online

Bimbo di 5 mesi scivola dalle braccia della mamma e rotola per le scale sbattendo la testa: è in pericolo di vitaUna madre si sente male mentre scende le scale a Chieri e fa cadere il suo bambino di cinque mesi, che rotola e sbatte la testa.

Leggi anche: Accoltellamento al Viale, il 49enne arrestato respinge le accuse: «Siamo caduti dalle scale mentre litigavamo»

Full Movie | EP2 Cold Immortal Lord’s Exclusive Love for Lucky Princess | Flying up without Disturb

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Robin Williams riuscì a far ridere di nuovo un gorilla che stava piangendo la scomparsa del suo amico dopo sei mesi. Alcuni etologi statunitensi avevano insegnato ad un gorilla dal nome Koko a parlare con gli esseri umani, tramite il linguaggio dei segni. - facebook.com facebook