Al termine della partita tra Avellino e Bari, l’allenatore della squadra biancoverde ha espresso soddisfazione per il comportamento del gruppo. Ha descritto i giocatori come un team serio e umile, sottolineando che questa attitudine ha portato ai risultati ottenuti. Le sue parole riflettono l’andamento della gara e il momento della squadra, evidenziando un atteggiamento positivo e concentrato.

Tempo di lettura: 2 minuti Le parole di Davide Ballardini al termine di Avellino – Bari fotografano con chiarezza l’andamento della gara e il momento della squadra biancoverde. “Primo tempo in controllo, con pochissime difficoltà, nel secondo tempo siamo stati più intensi a giocare con più qualità. L’Avellino ha meritato di vincere “, ha spiegato il tecnico, sottolineando la crescita mostrata soprattutto nella ripresa. Il successo avvicina sensibilmente i lupi alla zona playoff, anche se l’allenatore mantiene i piedi per terra: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo della stagione, adesso abbiamo la partita di Empoli che è molto importante, loro si giocano tanto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ballardini soddisfatto: “Gruppo serio e umile, così arrivano i risultati”

Notizie correlate

Leggi anche: Ballardini predica concretezza: “Conta il risultato, questo gruppo ha carattere”

Vojvoda a DAZN: «Siamo stati molto bravi, siamo un gruppo umile e si vede. Champions? È bello vedersi lì e competere con queste grandi squadre»Palestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima.