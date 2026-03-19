Ballardini predica concretezza | Conta il risultato questo gruppo ha carattere

Il tecnico del team sottolinea l'importanza di concentrarsi sui risultati, evidenziando che il gruppo dimostra carattere. La partita non è stata spettacolare, ma è risultata solida, con l’Avellino che mantiene la serie di vittorie grazie a un atteggiamento deciso e a una buona maturità in campo. Il team ha mostrato compattezza e determinazione durante l’incontro.

Tempo di lettura: 3 minuti Non una partita spettacolare, ma solida. L’Avellino continua a vincere e convince soprattutto per atteggiamento e maturità. Dopo il successo contro il Sudtirol, il tecnico biancoverde Davide Ballardini analizza con lucidità una gara sporca ma efficace, sottolineando i passi avanti della squadra. “Non è stata una partita bellissima – ammette – ma sapevamo che tipo di avversario avremmo trovato. Il Sudtirol è fisico, ti concede poco. Noi siamo stati ordinati, attenti e abbiamo tenuto bene il campo”. Tra i protagonisti spicca Palmiero, autore di una prova di grande sacrificio: “Ha giocato tutta la partita con un problema al ginocchio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ballardini predica concretezza: “Conta il risultato, questo gruppo ha carattere” Articoli correlati Leggi anche: Ballardini carica l’Avellino: “Buone sensazioni, ma serve concretezza” Leggi anche: Vittoria di carattere e concretezza: è una Salernitana Cosmi…ca