Ballando Giuseppe Cruciani nella giuria? Parla Milly Carlucci

Milly Carlucci ha commentato la possibilità di vedere Giuseppe Cruciani nella giuria di Ballando. Ha spiegato che ci sono stati alcuni tentativi di avviare un confronto tra i due, ma finora non sono stati portati avanti progetti concreti. La conduttrice ha aggiunto che, negli ultimi anni, si sono sentiti più volte, ma senza arrivare a una collaborazione ufficiale.

“Diciamo che ci sono tentativi di dialogo in corso. In realtà è da anni che ci sentiamo, ci ‘annusiamo’ ma poi non concretizziamo. Vedremo": Milly Carlucci, intervistata da La Stampa, lo ha detto a proposito di Giuseppe Cruciani e della possibilità che entri a far parte della giuria del suo talent su Rai 1, Ballando con le Stelle. Mentre a proposito di Selvaggia Lucarelli, membro storico della giuria del programma, non ha avuto problemi nel riconfermarla: “È una colonna fondamentale della giuria di Ballando". Parlando invece di un'altra trasmissione da lei condotta, Canzonissima, che si appresta a finire, la Carlucci ha rivelato che.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ballando, Giuseppe Cruciani nella giuria? Parla Milly Carlucci Barbara D'Urso contro Selvaggia Lucarelli, volano stracci a Ballando con le Stelle Notizie correlate Leggi anche: Giuseppe Cruciani nella giuria di Ballando con le Stelle? Rivoluzione in vista per lo show di Milly Carlucci Ballando con le stelle, Giuseppe Cruciani in giuria: l’indiscrezioneSecondo un'indiscrezione Milly Carlucci starebbe pensando di rinnovare la giuria di Ballando con le stelle, Giuseppe Cruciani potrebbe alzare le... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chi è la fidanzata di Giuseppe Cruciani, prossimo (forse) giudice a Ballando (con la ex Selvaggia); Giuseppe Cruciani nella giuria di Ballando con le Stelle? Rivoluzione in vista per lo show di Milly Carlucci; Ballando con le stelle, rivoluzione in giuria con Giuseppe Cruciani. La svolta che promette scintille e il nodo Selvaggia Lucarelli; Cruciani giudice di Ballando con le stelle: Fanpage.it apprende che non c'è nessuna trattativa. Milly Carlucci conferma i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando con le Stelle: trattativa aperta, mentre Selvaggia Lucarelli resta in bilico.Milly Carlucci conferma i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando con le Stelle: trattativa aperta, mentre Selvaggia Lucarelli resta in bilico. libero.it Possibile svolta in giuria: Giuseppe Cruciani nel mirino di Milly Carlucci per Ballando con le stelleMilly Carlucci non smentisce i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando con le stelle e rimanda a settembre qualsiasi decisione definitiva, lasciando in sospeso Selvaggia Lucarelli ... notizie.it In attesa di attesa di Giuseppe CRUCIANI Domenica, 26 APRILE, ore 18.00 Biglietti: www.politeamagreco.it - facebook.com facebook Giuseppe Cruciani a #BallandoConLeStelle «Ci sono tentativi di dialogo in corso. In realtà è da anni che ci sentiamo, ci “annusiamo” ma poi non concretizziamo. Vedremo». Stasera la finale di #Canzonissima, un'altra scommessa vinta. x.com