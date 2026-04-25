Ballando Giuseppe Cruciani nella giuria? Parla Milly Carlucci

Da liberoquotidiano.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milly Carlucci ha commentato la possibilità di vedere Giuseppe Cruciani nella giuria di Ballando. Ha spiegato che ci sono stati alcuni tentativi di avviare un confronto tra i due, ma finora non sono stati portati avanti progetti concreti. La conduttrice ha aggiunto che, negli ultimi anni, si sono sentiti più volte, ma senza arrivare a una collaborazione ufficiale.

“Diciamo che ci sono tentativi di dialogo in corso. In realtà è da anni che ci sentiamo, ci ‘annusiamo’ ma poi non concretizziamo. Vedremo": Milly Carlucci, intervistata da  La Stampa,  lo ha detto a proposito di Giuseppe Cruciani e della possibilità che entri a far parte della giuria del suo talent su Rai 1, Ballando con le Stelle. Mentre a proposito di  Selvaggia Lucarelli, membro storico della giuria del programma, non ha avuto problemi nel riconfermarla: “È una colonna fondamentale della giuria di Ballando". Parlando invece di un'altra trasmissione da lei condotta, Canzonissima, che si appresta a finire, la Carlucci ha rivelato che.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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