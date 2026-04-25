Milly Carlucci ha confermato di aver avviato contatti con Giuseppe Cruciani per la composizione della giuria di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha annunciato pubblicamente questa trattativa, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sui tempi o sui ruoli specifici. Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli, già giudice del programma, si trova al centro di alcune discussioni sui social.

? Cosa sapere Milly Carlucci conferma i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando con le Stelle.. La decisione sulla permanenza di Selvaggia Lucarelli sarà comunicata ufficialmente a settembre.. Milly Carlucci ha scatenato un terremoto mediatico il 25 aprile 2026, confermando i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando con le Stelle e lasciando Selvaggia Lucarelli in un limbo di incertezza che durerà fino a settembre. Il clima televisivo si è scaldato improvvisamente dopo le dichiarazioni della conduttrice, la quale ha ammesso l’esistenza di dialoghi in corso con lo speaker de La Zanzara. Mentre la ricerca dei concorrenti per la prossima edizione procede spedita, il destino dei giudici rimane avvolto nel mistero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ballando con le Stelle: arriva Cruciani, Selvaggia nel mirino?

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La conduttrice di Ballando con le Stelle commenta il caso D'Urso e rivela i tentativi di dialogo con Cruciani per il programma - facebook.com facebook