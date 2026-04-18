Ballando con le stelle il rumor su Giuseppe Cruciani

. Le voci su un possibile stravolgimento nel cast del celebre show del sabato sera accendono il dibattito mediatico, coinvolgendo volti storici e nuove scommesse della conduttrice. Giuseppe Cruciani approda a “ Ballando con le stelle ”? Nel gioco sempre più sottile tra indiscrezioni televisive e strategie di palinsesto, il nome di Giuseppe Cruciani torna a circolare con insistenza attorno a uno dei programmi più longevi e iconici della Rai, “ Ballando con le stelle ”, dove si ipotizza un possibile ingresso del conduttore radiofonico nella giuria. L’ipotesi, ancora tutta da confermare, nasce come una suggestione rilanciata nell’ambito del racconto televisivo e si inserisce in un contesto in cui nulla, ormai, sembra davvero cristallizzato fino all’ultimo momento utile.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sconvolge la giuria: fuori Selvaggia Lucarelli e dentro lui

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Panoramica sull’argomento

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Ballando con le Stelle 2026 verso il rinnovo della giuria: Giuseppe Cruciani tra i possibili nuovi giudici. - facebook.com facebook

"Perché vi dà così fastidio la parola REPRESSIONE Lo Stato deve reprimere perché altrimenti non è lo Stato!" Giuseppe Cruciani a #drittoerovescio x.com