Follia allo stadio di Carrara | il designatore arbitrale Rocchi aggredito dai tifosi sugli spalti video

Durante la partita di Serie B tra Carrarese e Catanzaro, terminata 3-3, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato aggredito verbalmente dai tifosi sugli spalti dello Stadio dei Marmi di Carrara. L'episodio ha richiesto l'intervento dei carabinieri, che hanno scortato Rocchi fuori dall’impianto. L’incidente si è verificato nel corso della partita, che ha visto una rimonta finale emozionante.

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato vittima di una violenta aggressione verbale e ha dovuto venire scortato dai carabinieri, allo Stadio dei Marmi di Carrara, nel corso di Carrarese-Catanzaro, partita di Serie B finita 3-3 in un finale thriller. Un rigore ripetuto al 94? per invasione ha scatenato la furia dei tifosi toscani, che hanno bersagliato Rocchi con urla, insulti e persino sventolio di banconote, costringendolo a una fuga protetta dai militari dell’Arma. La contestazione a Rocchi e il rigore. Tutto è esploso nelle battute conclusive del match della 28ª giornata di Serie B. Sul 3-2 per la Carrarese, il Catanzaro ha prima fallito un rigore, ma l’arbitro Federico Dionisi, dopo una lunga revisione del VAR, ha ordinato la ripetizione per invasione dal dischetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Contenuti utili per approfondire Follia allo stadio di Carrara il....

