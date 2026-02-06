Avviso ai naviganti di Mauro D' Attis | Nella riserva non c' è spazio per l' illegalità

Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione Antimafia, ha scritto un messaggio chiaro sulla situazione nella riserva di Brindisi. Durante un intervento, ha sottolineato che in quella zona non ci deve essere spazio per l’illegalità. Le sue parole arrivano dopo alcune segnalazioni di attività sospette e vogliono mettere in guardia chi opera nel territorio. D’Attis ha chiesto maggiore attenzione e rispetto delle regole per tutelare la sicurezza di tutti.

BRINDISI - Il vice presidente della Commissione Antimafia Mauro D'Attis lancia un “avviso ai naviganti”. A quelle imbarcazioni che si chiamano “illegalità” e “criminalità organizzata” e che in passato hanno rivolto le proprie mire su Torre Guaceto, non solo sulle sue acque. E lo fa, il.🔗 Leggi su Brindisireport.it

