Avellino presentata la lista Liberi e Forti a sostegno di Gianluca Festa

È stata ufficialmente presentata la lista Liberi e Forti, che correrà alle prossime elezioni comunali di Avellino a sostegno della candidatura a sindaco di Gianluca Festa. Trentadue i candidati al consiglio comunale che compongono la lista, espressione di un'area civica e moderata del panorama.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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