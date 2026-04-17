Liberi e Forti – Festa Sindaco | c’è la quarta lista

Una nuova lista si aggiunge alla corsa elettorale a fine maggio nella città di Avellino. Si chiama “Liberi e Forti – Festa Sindaco” e rappresenta la quarta formazione che il candidato sindaco Gianluca Festa presenterà ufficialmente. L’obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere i cittadini che si riconoscono nei principi di libertà e forza, richiamando valori storici e di identità cittadina. La presentazione ufficiale è prevista nelle prossime settimane.

Un appello ai liberi e forti della città di Avellino. Si ispira a questi nobili principi di sturziana memoria, la quarta lista che Gianluca Festa presenterà alle prossime elezioni amministrative di fine maggio, denominata, per l’appunto, “Liberi e Forti – Festa Sindaco”. Ancora una volta l’ex sindaco di Avellino, si muove lungo il solco già tracciato in tutti questi anni del civismo democratico e che ha portato alla crescita esponenziale del capoluogo irpino. Anche questa compagine poggia il suo raggio d’azione sulle migliori energie che la città possa esprimere, facendo leva su professionisti, imprenditori, commercianti, rappresentanti di associazioni, categorie e della società civile, pronti a dare il loro contributo per la realizzazione di un percorso di ulteriore crescita del territorio, al di là di ogni schieramento partitico.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Liberi e Forti – Festa Sindaco”: c’è la quarta lista Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire Notizie correlate Corsa alla carica di sindaco: quarta lista del centrodestraLe liste "tradizionali", Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, e ora anche la quarta che va a chiudere il cerchio, vale a dire la lista civica... Il sindaco Radice si ripresenta. Coalizione ancora più ampia con la quarta lista “Fare centro“Il sindaco Lorenzo Radice riparte dal supporto di una coalizione che ha acquisito anche un nuovo simbolo nella corsa verso le prossime elezioni...