Avatr 06T | la station wagon da 955 CV che sfida ogni limite di autonomia

Durante l’Auto Cina 2026 è stata presentata la nuova station wagon di alta gamma, dotata di un motore da 955 cavalli. La vettura integra la tecnologia Huawei e un sistema di estensione dell’autonomia, che permette di coprire una distanza considerevole con una singola carica. La presentazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di auto elettriche e di settore.

? Cosa sapere Avatr presenta la station wagon 06T con 955 CV ad Auto Cina 2026.. La tecnologia Huawei e il range extender garantiscono 1.250 km di autonomia complessiva.. Il 22 aprile 2026 Avatr ha presentato la nuova station wagon 06T durante l’evento Auto Cina 2026, svelando un modello capace di erogare 955 CV e raggiungere un’autonomia complessiva di 1.250 km grazie alla tecnologia range extender. Il debutto della 06T segna un punto di svolta per il marchio premium nato nel 2018, frutto della collaborazione strategica tra China Changan Automobile, che detiene il 40,99% delle quote, e CATL con una partecipazione del 14,1%, insieme a diverse entità nazionali cinesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avatr 06T: la station wagon da 955 CV che sfida ogni limite di autonomia Notizie correlate Peugeot 308 plug-in hybrid, la prova della station wagon da 195 Cv: come va e prezziNell'offerta multi-tecnologica che caratterizza la gamma della nuova Peugeot 308, che comprende soluzioni ibride a benzina, diesel ed elettriche... Da giardinetta a station wagon, come si definiscono le auto familiariLe case europee - comprese quelle italiane - ne hanno esaltato il valore, soprattutto dal punto di vista stilistico ma non si può togliere a quelle... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Avatr 06T debutta come station elettrica ed extended range: nel mirino anche l’Italia | Quattroruote.it; Avatr 06T, la familiare cinese che umilia le supercar: 955 CV, 1.250 km di autonomia e uno scatto da 2,8 secondi a un prezzo assurdo; 955 CV, autonomia da 1.250 km e 0-100 in 2,8 secondi: in Cina costa meno di 28.000 euro. Avatr 06T, la nuova station (elettrica ed extended range) che punta anche all’ItaliaIl design dinamico e slanciato è frutto dello stile Future Sports Aesthetics, che caratterizza gli attuali modelli del marchio ed è riconoscibile anche per i LED sdoppiati nel frontale. La wagon misur ... quattroruote.it Avatr svela la station wagon definitiva: 955 CV e autonomia di 1.250 kmI nuovi colossi cinesi si stanno ritagliando uno spazio sempre maggiore sul car market. L’ultima proposta SW arriva da Avatr ... msn.com Avatr svela la station wagon definitiva: 955 CV e autonomia di 1.250 km x.com Avatr 06T, nuova elettrica cinese da 955 CV, unisce prestazioni da supercar e comodità ad un prezzo shock: da 27.262 euro al cambio. - facebook.com facebook