La Peugeot 308 plug-in hybrid, disponibile anche nella versione station wagon, monta un motore da 195 cavalli e presenta un sistema di alimentazione ibrido ricaricabile. La vettura si distingue per il comfort a bordo e la capacità di carico, caratteristiche che la rendono adatta a diverse esigenze di utilizzo. I prezzi e le specifiche tecniche sono stati recentemente aggiornati.

Nell'offerta multi-tecnologica che caratterizza la gamma della nuova Peugeot 308, che comprende soluzioni ibride a benzina, diesel ed elettriche pure, l'ibrida plug-in, disponibile sia nella versione berlina sia in quella station wagon, costituisce una proposta interessante per chi intende avvicinarsi gradualmente alla mobilità elettrica e per chi, avendo diritto a un'auto aziendale, intende sfruttare i vantaggi fiscali che l'ibrido ricaricabile offre in base alla più recente normativa sui fringe benefit. Con il restyling introdotto nell'autunno scorso, la casa del Leone ha adottato anche delle modifiche alla parte ibrida, aumentando la capacità della batteria così da incrementare di 20 km l'autonomia in modalità elettrica, portandola a 85 km nel ciclo combinato Wltp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Peugeot 308 plug-in hybrid, la prova della station wagon da 195 Cv: come va e prezzi

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