Da giardinetta a station wagon come si definiscono le auto familiari

Le auto familiari sono passate da semplici utilitarie a veri e propri veicoli spaziosi e versatili. La loro evoluzione ha avuto inizio negli Stati Uniti, dove sono nate come veicoli per il trasporto di famiglie numerose, e si sono affermate in Europa durante gli anni d'oro del settore automobilistico. Il passaggio da modelli come la giardinetta a versioni station wagon ha segnato il cambiamento nel design e nelle funzionalità.

Le case europee - comprese quelle italiane - ne hanno esaltato il valore, soprattutto dal punto di vista stilistico ma non si può togliere a quelle americane il valore della primogenitura assoluta quando si parla di auto "familiari". C'è un concetto secolare nell'industria automobilistica di oltreoceano che definisce questa tipologia di vetture: «Wagons are just regular sedans with an extended roof and interior». Tradotto, sta per «le station wagon sono semplicemente delle normali berline con un tetto e interni estesi». In realtà, la storia non è così basica: l'origine si deve a esigenze commerciali con i primi esemplari realizzati intorno al 1910 da costruttori indipendenti che producevano carrozzerie in legno per il telaio della Ford Model T.