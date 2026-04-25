Il prossimo 27 aprile, a Cocconato, si terrà un workshop dedicato alla riduzione dello spreco alimentare, condotto dalla chef Anna Blasco. Durante l’evento, la chef mostrerà come utilizzare gli scarti alimentari per creare piatti gourmet, offrendo strategie pratiche per limitare gli sprechi in cucina. L’appuntamento è aperto a chi desidera approfondire tecniche di cucina sostenibile e imparare a valorizzare gli avanzi.

? Cosa sapere La chef Anna Blasco tiene un workshop contro lo spreco alimentare il 27 aprile a Cocconato.. L'iniziativa MangioTutto collabora con la cooperativa Verdessenza per promuovere il recupero degli scarti alimentari.. Lunedì 27 aprile alle ore 18.30, l’Hub Casa Bacolla di Cocconato ospiterà un nuovo incontro del ciclo MangioTutto, dove la chef Anna Blasco trasformerà ingredienti apparentemente inutilizzabili in un menù gourmet completo. Il cuore pulsante di questa iniziativa si trova nel centro storico di Cocconato, all’interno del laboratorio BLab. Qui, la cucina diventa uno strumento di lotta contro lo spreco alimentare attraverso la creatività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avanzi gourmet: la chef che crea capolavori dagli scarti

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