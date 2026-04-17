Autostrada A11 | tratto Pisa nord-Lucca est chiuso una notte

Nella notte, il tratto dell'autostrada A11 tra Pisa Nord e Lucca Est è stato chiuso per effettuare lavori di ispezione e manutenzione sui cavalcavia. La chiusura ha riguardato un'intera notte, senza indicazioni di orari di riapertura. Durante il periodo di chiusura sono state adottate deviazioni sulla viabilità. L'intervento è stato programmato senza comunicazioni di eventuali ritardi o modifiche.

L’area di servizio “Migliarino sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. -sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla D11 Diramazione Viareggio-Lucca ovest, verso Viareggio. In alternativa, il traffico locale in entrata a Pisa nord sulla A11, potrà percorrere la SS1 Aurelia fino a Viareggio Camaiore, mentre chi proviene da Livorno potrà proseguire sulla A12; -sarà chiuso, per chi proviene dalla barriera di Pisa nord, il Ramo di immissione sulla A12 Genova-Rosignano verso Livorno e in direzione GenovaViareggio. In alternativa, il traffico locale in entrata a Pisa nord sulla A11, potrà percorrere la SS1 Aurelia fino a Viareggio Camaiore.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: tratto Pisa nord-Lucca est chiuso una notte Notizie correlate Autostrada A11: chiusura notturna tratto Pisa nord-Lucca estL’area di servizio “Migliarino sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. Autostrada A11: chiusura notturna tratto Lucca est-Pisa nordL’area di servizio “Migliarino nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidenti su A1 e A11, code e un tratto chiuso; Autostrada del Sole, chiuso per una notte il casello Firenze Impruneta; Autostrada A11 | stazione di Prato ovest chiusa due notti; Collegamento con Prato Ovest Progetto pronto. Autostrada A11: Montecatini Terme, stazione chiusa per due notti. Per lavori di ripristino dopo incidenteSulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, nelle due notti di venerdì 17 e sabato 18 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Mo ... firenzepost.it Incidenti su A1 e A11, code e un tratto chiusoMUGELLO / PRATO: Incolonnamenti chilometrici sul nodo toscano delle due autostrade. Itinerario alternativo e provvedimenti di viabilità per chi si trova in viaggio ... toscanamedianews.it Incidente in autostrada, chiuso l’ingresso per l’A11 a Firenze: traffico bloccato x.com