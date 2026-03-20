Autostrada A1 | stazione di Arezzo chiusa una notte

La stazione di Arezzo sull'autostrada A1 sarà chiusa per una notte a causa di lavori di manutenzione. La chiusura avverrà durante le ore serali e durerà fino alle prime ore del mattino successivo. La notizia è stata comunicata da fonti ufficiali e riguarda un intervento programmato sulla rete autostradale. Le autorità hanno indicato i dettagli sulla chiusura e sulle eventuali deviazioni.

In alternativa si consiglia di percorrere la SR69 verso Valdarno ed entrare in A1 alla stazione di Valdarno. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Arezzo chiusa una notte Articoli correlati Autostrada A1: stazione di Valdichiana chiusa per una notteIn alternativa, si consiglia, la stazione di Monte San Savino L'articolo proviene da Firenze Post. Contenuti utili per approfondire Autostrada A1 stazione di Arezzo chiusa... Temi più discussi: Chiude l'autostrada A1: ecco quando e dove; Autostrada A1: stazione di Firenze nord chiusa una notte; Chiusura dell'A1 tra Caserta Sud e Napoli Nord: cambia la data; A1, chiudono due caselli: ecco quando. Autostrada A1: stazione di Arezzo chiusa una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 marzo 2026, sarà chiusa la stazione di Arez ... firenzepost.it A1, chiude la stazione di Firenze ImprunetaSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione impianti nelle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 marzo, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata ... 055firenze.it Incidente mortale tra Battipaglia ed Eboli Un incidente mortale è avvenuto sull’autostrada del Mediterraneo, sulla corsia sud, tra Battipaglia ed Eboli. L’impatto, accaduto intorno alla mezzanotte, ha coinvolto due autovetture. La vittima, residente a Campagna, - facebook.com facebook Slovenia, liberalizzati i prezzi del carburante in autostrada. Rimane in vigore il calmieramento sulla rete stradale nazionale #ANSAmotori #ANSA x.com