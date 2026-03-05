Crisi dell’automotive l’Irpinia in emergenza | sindacati all’attacco su Stellantis e Governo

Oggi ad Avellino si è svolto un incontro tra rappresentanti sindacali e lavoratori presso il Polo Giovani, in risposta alla crisi nel settore automotive. I sindacalisti hanno espresso preoccupazione per la situazione delle fabbriche Stellantis e hanno criticato il ruolo del Governo nelle difficoltà attuali. L’appuntamento ha riunito diverse decine di persone, tutte attente alle questioni che coinvolgono il futuro dell’industria locale.

Settemila posti persi, investimenti mancati e stabilimenti svuotati: la chiamata all’azione di CGIL e Fiom mentre il governo resta alla finestra Avellino, 5 marzo 2026 – Stamattina al Polo Giovani di Avellino ci si è seduti attorno a un tavolo per dire ad alta voce quello che in fabbrica si sussurra da mesi. Il convegno lo hanno voluto CGIL Avellino, Filctem CGIL e Fiom-CGIL: tema, la crisi dell'automotive e quello che lascia dietro di sé lungo tutta la filiera irpina. A moderare Italia D'Acierno, segretaria generale CGIL Avellino. In sala delegati, sindacalisti nazionali, rappresentanti politici. Fuori, migliaia di posti di lavoro che aspettano di capire cosa succederà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Automotive in crisi in Irpinia: la Cgil a confronto con Sarracino"La crisi dell'automotive, le ricadute sull'intera filiera" è il titolo dell'iniziativa promossa da Cgil Avellino, Filctem Cgil e Fiom Cgil

