Numerosi incidenti e rischio di infortuni durante il lavoro | scatta la protesta alla Stellantis di Atessa

Una protesta scoppiata alla Stellantis di Atessa a causa di numerosi incidenti sul lavoro e dei rischi di infortuni. Usb e Flmu Cub hanno indetto uno sciopero di due ore per ogni turno, chiedendo maggiore attenzione alla sicurezza. L’azienda ha registrato recenti episodi che hanno preoccupato lavoratori e sindacati, portando alla mobilitazione. La protesta si è svolta di fronte allo stabilimento, con manifestanti che chiedono interventi immediati. La situazione rimane sotto osservazione, mentre lo stabilimento continua le attività quotidiane.

Sciopero di due ore per ciascun turno indetto da Usb e Flmu Cub nello stabilimento Stellantis di Atessa per la giornata di mercoledì 18 febbraio. Secondo quanto denunciato dai rappresentanti sindacali, la scorsa settimana, all'interno dell'officina montaggio ci sono stati diversi rischi di infortuni. Il più grave nel turno notturno alla Ute 5: il motore di traslazione del paranco, che viene utilizzato per posizionare il motore sulla linea, si è staccato cadendo dall'alto a poche decine di centimetri dal lavoratore che manovra l'attrezzo. Le conseguenze sarebbero state gravissime se l'addetto fosse stato colpito.