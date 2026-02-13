Ubriachi al volante tre automobilisti denunciati dai carabinieri

Tre conducenti sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati trovati alla guida sotto l’effetto dell’alcol. I controlli sono stati effettuati durante una retata notturna in diverse zone della città, dove sono stati fermati veicoli sospetti. Nonostante gli appelli costanti alla prudenza e al rispetto delle norme, molti automobilisti continuano a mettere in pericolo sé stessi e gli altri, preferendo rischiare anche con tassi di alcol superiore ai limiti consentiti.

Il servizio di pattugliamento ha riguardato tra il 12 e il 13 febbraio i territori di Este, Solesino e Boara Pisani. Per i positivi all'alcoltest inevitabile anche il ritiro del documento di guida Nonostante i continui appelli al rispetto delle regole, ad una guida sicura, per scongiurare gravi incidenti stradali, è ancora elevata la percentuale di persone che si mettono alla guida nonostante abbiano abusato di bevande alcoliche. Automobilisti ubriachi al volante pizzicati dai carabinieri nel corso di un pattuglione che tra il 12 e il 13 febbraio ha riguardato i comuni di Este, Solesino e Boara Pisani.