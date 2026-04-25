Auto in fiamme all' uscita del casello | chiuso lo svincolo

Da bresciatoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 25 aprile, un’auto è andata in fiamme all’uscita del casello di Rovato, causando la chiusura temporanea dello svincolo. Questa situazione ha provocato rallentamenti e congestioni lungo la A4, con il traffico che si è accumulato su tutta la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il veicolo e gestire l’emergenza. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sulle cause dell’incendio.

Casello chiuso e traffico in tilt lungo la A4, dove la mattinata di oggi, 25 aprile, si è aperta con un'emergenza che ha reso necessario il blocco temporaneo dello svincolo di Rovato. L'allarme è scattato intorno alle 9, quando una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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