Auto in fiamme all' uscita del casello | chiuso lo svincolo

Nella mattinata del 25 aprile, un’auto è andata in fiamme all’uscita del casello di Rovato, causando la chiusura temporanea dello svincolo. Questa situazione ha provocato rallentamenti e congestioni lungo la A4, con il traffico che si è accumulato su tutta la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il veicolo e gestire l’emergenza. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sulle cause dell’incendio.

Casello chiuso e traffico in tilt lungo la A4, dove la mattinata di oggi, 25 aprile, si è aperta con un'emergenza che ha reso necessario il blocco temporaneo dello svincolo di Rovato. L'allarme è scattato intorno alle 9, quando una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Smottamento all'uscita 30 della Modena-Sassuolo, svincolo chiuso per almeno 10 giorniA seguito della chiusura dell'uscita 30 della Modena-Sassuolo, resasi necessaria domenica scorsa a causa di uno smottamento del terreno, i tecnici... Chiuso per una notte il casello di Pescara ovest Chieti in uscita per chi arriva da NordSull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa per una notte la stazione di Pescara ovest Chieti in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Auto in fiamme in autostrada, disagi per il traffico; Auto in fiamme lungo la E45, traffico in tilt; Auto va a fuoco vicino alla rotonda Moro sulla Pontebbana, ferito il conducente; L'auto prende fuoco sulla Pontebbana: il conducente scappa ma si ferisce rompendo il finestrino. Paura all'uscita autostradale, auto in fiamme e colonna di fumo visibile da lunga distanza (FOTO): la conducente riesce a scendere e lancia l'allarme, in azione i vigili del fuocoBRESCIA. Momento di paura all'uscita autostradale di Rovato, nel bresciano, per un'auto in fiamme nella mattinata di sabato 25 aprile. L'allarme è scattato poco dopo le 9 quando l'auto, che stava usce ... ildolomiti.it Auto in fiamme sul Gra, riaperto al traffico il RaccordoSi era registrate code in entrambe le carreggiate. Sono intervenuti vigili del fuoco, Anas e forze dell'ordine ... rainews.it Ecco perché è un'affermazione senza fondamento dire che la guerra in Iran ha fatto aumentare la domanda di auto a batteria - facebook.com facebook Tragedia a Fiumicino, auto travolge un pedone e si ribalta: un morto e tre feriti gravi x.com