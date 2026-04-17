Smottamento all' uscita 30 della Modena-Sassuolo svincolo chiuso per almeno 10 giorni

Domenica scorsa, l'uscita 30 della strada che collega Modena e Sassuolo è stata chiusa a causa di uno smottamento del terreno. Dopo l'intervento di tecnici e dell’impresa incaricata della manutenzione, sono stati completati i rilievi necessari per definire le operazioni di messa in sicurezza. La riapertura dello svincolo è prevista in almeno dieci giorni, mentre i lavori sono ancora in corso per ripristinare la stabilità dell’area.

A seguito della chiusura dell'uscita 30 della Modena-Sassuolo, resasi necessaria domenica scorsa a causa di uno smottamento del terreno, i tecnici specializzati e l'impresa incaricata della manutenzione hanno concluso i rilievi necessari a definire il piano d'azione.L'esito degli accertamenti ha.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Smottamento SS18: Bagnara Calabra, svincolo chiuso e ANAS al lavoroUno smottamento improvviso sulla Strada Statale 18 ha interrotto la viabilità a Bagnara Calabra, costringendo alla chiusura precauzionale dello... Leggi anche: Un albergo chiuso per almeno 30 giorni Altri aggiornamenti Si parla di: Formigine: uscita della tangenziale chiusa; Sassuolo vs Como trentatreesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla. Tangenziale Modena-Sassuolo: uscita 30 chiusa per uno smottamentoFORMIGINE. Da ieri mattina – domenica 12 aprile – l’uscita 30 Ponte Fossa della tangenziale Modena-Sassuolo, in direzione Modena, è stata chiusa. La motivazione è lo smottamento del terreno confinan ... msn.com