Chiuso per una notte il casello di Pescara ovest Chieti in uscita per chi arriva da Nord
Nella notte, il casello di Pescara ovest Chieti in uscita sarà chiuso per chi arriva da Nord, nell’ambito di lavori di pavimentazione sull’autostrada A14 Bologna-Taranto. La chiusura riguarda la stazione in uscita per chi proviene da Ancona e si svolgerà durante un breve periodo, limitato a una notte. La chiusura si rende necessaria per permettere interventi di manutenzione sulla carreggiata.
Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa per una notte la stazione di Pescara ovest Chieti in uscita, per chi proviene da Ancona. La chiusura è in programma dalle ore 22 di mercoledì 22 aprile, alle 6 di giovedì 23 aprile. In alternativa, si.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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