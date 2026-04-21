Chiuso per una notte il casello di Pescara ovest Chieti in uscita per chi arriva da Nord

Da chietitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, il casello di Pescara ovest Chieti in uscita sarà chiuso per chi arriva da Nord, nell’ambito di lavori di pavimentazione sull’autostrada A14 Bologna-Taranto. La chiusura riguarda la stazione in uscita per chi proviene da Ancona e si svolgerà durante un breve periodo, limitato a una notte. La chiusura si rende necessaria per permettere interventi di manutenzione sulla carreggiata.

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa per una notte la stazione di Pescara ovest Chieti in uscita, per chi proviene da Ancona. La chiusura è in programma dalle ore 22 di mercoledì 22 aprile, alle 6 di giovedì 23 aprile. In alternativa, si.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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