Dongfeng in Norvegia | auto elettriche cinesi vicino a base NATO sicurezza a rischio e nuove tensioni logistiche

Da ameve.eu 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dongfeng ha avviato la costruzione di un nuovo stabilimento in Norvegia, a pochi chilometri dalla base NATO di Bardufoss, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza. La casa automobilistica cinese intende produrre veicoli elettrici in un’area strategicamente sensibile, innescando tensioni tra alleati e complicazioni logistiche. La decisione arriva mentre la regione già affronta sfide legate alla presenza militare e alle rotte commerciali.

Dongfeng sfida la NATO: la fabbrica di auto elettriche in Norvegia e l’allarme sicurezza. La casa automobilistica cinese Dongfeng ha siglato un accordo preliminare per costruire un impianto di produzione di auto elettriche vicino a Fredrikstad, in Norvegia. L’operazione, che prevede una capacità produttiva di 100.000 veicoli all’anno, solleva interrogativi sulla sicurezza a causa della potenziale coesistenza tra traffico militare della NATO e cargo provenienti dalla Cina nello stesso porto di Bjorg Havn. L’iniziativa rappresenta un’espansione significativa per il gruppo cinese in Europa e un nuovo elemento di complessità nel panorama geopolitico.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

