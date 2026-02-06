L’intelligence tedesca mette in guardia sulle auto elettriche provenienti dalla Cina. Secondo le autorità, queste vetture potrebbero essere usate come strumenti di spionaggio di massa da parte di un paese straniero. Gli esperti tedeschi temono che i dati raccolti dai veicoli possano finire nelle mani sbagliate. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i produttori e le autorità, che ora chiedono controlli più severi sui veicoli importati.

L'intelligence tedesca ha lanciato un allarme sulla sicurezza delle auto elettriche provenienti dalla Cina. L'Agenzia federale per la protezione della costituzione (BfV) crede che questi veicoli mettano i loro proprietari di fronte a rischi che vanno oltre il semplice furto di dati. La notizia è emersa in seguito a un'inchiesta del quotidiano economico Handelsblatt, al quale il portavoce dell'agenzia ha confermato che, in linea di principio, è possibile per degli aggressori ottenere accesso non autorizzato alle interfacce internet dei veicoli e sottrarre informazioni. Sebbene al momento non vi siano prove concrete di spionaggio tramite la tecnologia installata su queste auto, il ministero dell'Interno federale intende monitorare attentamente la situazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto elettriche cinesi: gli 007 tedeschi lanciano l'allerta

Approfondimenti su Auto elettriche cinesi

L’Unione Europea sembra aver cambiato rotta sui dazi alle auto elettriche cinesi, dopo aver inizialmente mostrato apertura.

La Commissione europea ha stabilito un nuovo quadro regolamentare per le auto elettriche cinesi, consentendo ai produttori di sostituire i dazi compensativi con impegni sui prezzi minimi di vendita.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Auto elettriche cinesi

Argomenti discussi: Le auto elettriche economiche di Renault parleranno cinese; Auto elettriche: produttori cinesi in affanno sul mercato interno; Elon Musk e la Tesla da 'correggere', la Cina chiede modifiche su auto elettriche; Non solo auto elettriche a prezzo scontato. Così cresce il disavanzo commerciale fra Brescia e la Cina.

Auto elettriche cinesi: gli 007 tedeschi lanciano l'allertaL'intelligence tedesca avverte: le auto elettriche cinesi sono potenziali strumenti di spionaggio di massa di un attore straniero ... gazzetta.it

Auto cinesi: i dieci migliori modelliLa BYD Seal U, l’auto cinese più venduta in Italia, è una SUV media in vendita a prezzi che partono da 39.800 euro. Sotto il cofano si può scegliere tra tre motori: due 1.5 ibridi plug-in benzina da ... iconmagazine.it

La quantità stimata di metallo potrebbe alimentare più di 800 milioni di auto elettriche facebook

Autonomia auto elettriche: quanto incide il freddo sulla performance delle batterie 25 auto elettriche sono state testate in Norvegia in condizioni di freddo rigido, per monitorare la durata dell'autonomia reale x.com