A Bologna, in via Belmeloro, almeno quindici automobili sono state danneggiate con i parabrezza sfondati, presumibilmente utilizzando un attrezzo. Un video mostra le vetture coinvolte, tutte con i vetri anteriori rotti, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali autori o motivazioni del gesto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e accertare le circostanze dell’accaduto.

Sono almeno 15 le vetture i cui parabrezza sono stati sfondati, probabilmente con un attrezzo: la scena è stata filmata da un residente e postata dalla pagina WelcometoBologna .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto distrutte a Bologna: il video in via Belmeloro

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