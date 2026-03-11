Bologna | scontri in via Belmeloro video choc sul referendum

A Bologna, davanti all’Università, un evento a sostegno del referendum si è concluso con scontri tra gruppi di persone. Un video mostra momenti di tensione e confusione tra i partecipanti. L’incidente ha coinvolto diversi manifestanti e ha generato preoccupazione tra i presenti. La polizia è intervenuta per cercare di ristabilire l’ordine e contenere la situazione.

Un incontro organizzato per sostenere il referendum si è trasformato in scontri davanti all'Università di Bologna. La tensione ha raggiunto picchi critici in via Belmeloro, dove i video hanno catturato momenti di forte agitazione. I fatti accaduti mercoledì 11 marzo 2026 mostrano come la mobilitazione politica possa sfociare rapidamente in conflitto fisico. Non si tratta solo di opinioni divergenti, ma di un'escalation visibile e documentata dalle riprese video diffuse sui social. La geografia del conflitto universitario. Via Belmeloro non è un luogo neutro; rappresenta il cuore pulsante della vita accademica bolognese. Qui si sono concentrate le forze contrapposte durante l'incontro a favore del referendum.

