In Australia, circa 810.000 persone sopra i 15 anni hanno smesso di consultare medici specialisti a causa dei costi. La cifra rappresenta una parte significativa della popolazione e preoccupa le autorità sanitarie. I dati indicano che molte persone evitano le visite mediche per motivi finanziari, lasciando spesso non affrontate condizioni di salute potenzialmente serie. La situazione viene monitorata per capire come intervenire.

? Cosa sapere 810.000 australiani sopra i 15 anni rinunciano alle visite specialistiche per motivi economici.. I rincari nelle cliniche Cleanbill colpiscono la dermatologia e la prevenzione oncologica nazionale.. Circa 810.000 cittadini australiani sopra i 15 anni hanno rinunciato a consultare uno specialista per motivi economici secondo le stime dell’Australian Bureau of Statistics per il periodo 2024-25, evidenziando un muro invisibile tra la necessità medica e la possibilità di pagare. Il divario finanziario sta costringendo una fetta enorme della popolazione a ignorare patologie potenzialmente gravi, in un momento in cui la dermatologia sta diventando una disciplina sempre più inaccessibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Australia, l’allarme salute: 810.000 persone rinunciano ai medici

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