Malta paga 25.000 euro ai giovani che rinunciano alla patente | un esperimento che infiamma il web

Il governo di Malta ha avviato un progetto in cui offre fino a 25.000 euro ai giovani sotto i 30 anni che decidono di rinunciare alla patente di guida per cinque anni. L’iniziativa ha suscitato molte reazioni online, attirando l’attenzione pubblica e stimolando discussioni sulle conseguenze di questa scelta. La proposta, che coinvolge un incentivo economico, è stata annunciata recentemente e sta generando commenti di varia natura.

Il governo di Malta ha lanciato un'iniziativa sorprendente: i giovani under 30 che accettano di consegnare la propria patente di guida per cinque anni possono ricevere fino a 25.000 euro. La misura, denominata Driving Licence Surrender Scheme, nasce per ridurre il traffico sull'isola, uno dei territori europei con la più alta densità di veicoli rispetto alla popolazione. Con soli 316 km² e circa 457.000 auto in circolazione, Malta soffre da anni di congestione stradale, peggiorata dall'aumento demografico e dal flusso turistico. L'incentivo prevede il pagamento in cinque rate annuali da 5.000 euro ciascuna, insieme al trasporto pubblico gratuito.