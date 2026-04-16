Salute mentale a Salerno | allarme per il vuoto di medici al Sud

Il Dipartimento di Salute Mentale dell’area Sud della provincia di Salerno sta vivendo una fase critica a causa della mancanza di medici psichiatri dirigenti e di altre figure professionali necessarie. La carenza di personale si fa sentire in un settore già sotto pressione, con difficoltà a garantire servizi adeguati alla popolazione residente. La situazione è stata comunicata alle autorità sanitarie locali e regionali.

Il Dipartimento di Salute Mentale dell'area Sud della provincia di Salerno affronta un momento di profonda vulnerabilità a causa della carenza di medici psichiatri dirigenti e di diverse altre figure professionali essenziali. La Fials Salerno ha formalizzato una richiesta urgente ai vertici dell'Asl locale per ottenere un potenziamento immediato degli organici, denunciando uno squilibrio che mette a rischio la tenuta dei servizi sanitari in quella specifica zona del territorio. La situazione è s .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute mentale a Salerno: allarme per il vuoto di medici al Sud Notizie correlate Salute mentale, la Fials Salerno lancia l’allarme: psichiatri assenti nell’area Sud della provinciaTempo di lettura: 2 minutiLa grave carenza di dirigenti medici psichiatri e di numerose altre figure professionali nel Dipartimento di Salute Mentale... Salute mentale, la Fials lancia l’allarme: "Psichiatri assenti nell’area Sud della provincia"La grave carenza di dirigenti medici psichiatri e di numerose altre figure professionali nel Dipartimento di Salute Mentale dell’area Sud della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Eboli- Contursi, salute mentale: UIL scrive a Fico; Trump è pazzo o furbo come una volpe? Torna il dibattito sulla salute mentale del presidente Usa; Elezioni comunali Salerno, Vincenzo de Luca candidato ma senza il simbolo del PD; Emergenza salute mentale nel Salernitano: la UIL FP denuncia gravi carenze di personale a Eboli–Contursi. Salute mentale, la Fials Salerno lancia l’allarme: psichiatri assenti nell’area Sud della provinciaLa Fials Salerno lancia l'allarme sulla grave carenza di psichiatri e personale nel Dipartimento di Salute Mentale dell'area Sud. Richiesto intervento immediato all'Asl ... infocilento.it Disturbi mentali per 9 milioni di italiani. A Salerno luoghi di cura a colori per accogliere meglioGli spazi dove si cura la salute mentale dovrebbero parlare di dignità, umanità, rispetto. Eppure, troppo spesso, raccontano l’opposto: locali trascurati, arredi freddi, ambienti che non aiutano chi ... repubblica.it La Fials Salerno lancia l'allarme sulla grave carenza di psichiatri e personale nel Dipartimento di Salute Mentale dell'area Sud. Richiesto intervento immediato all'Asl facebook Nasce il primo sindacato per la salute mentale sul lavoro, parla il fondatore Giacomo Spinadin: «Basta burnout, mobbing e stress» - L'intervista x.com