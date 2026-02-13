Il forte vento manda in tilt anche la condotta idrica disagi da nord a sud

Il forte vento ha mandato in tilt anche la condotta idrica, causando disagi da Nord a Sud. A causa delle persistenti condizioni meteo avverse, si sono verificati danni agli impianti elettrici dei sistemi di pompaggio nelle zone di Larderia, Santa Margherita e Gesso, interrompendo l’erogazione dell’acqua in diverse aree.