Il forte vento manda in tilt anche la condotta idrica disagi da nord a sud
Il forte vento ha mandato in tilt anche la condotta idrica, causando disagi da Nord a Sud. A causa delle persistenti condizioni meteo avverse, si sono verificati danni agli impianti elettrici dei sistemi di pompaggio nelle zone di Larderia, Santa Margherita e Gesso, interrompendo l’erogazione dell’acqua in diverse aree.
A causa delle persistenti condizioni meteo avverse, si sono registrati danni agli impianti elettrici dei sistemi di pompaggio a servizio delle zone di Larderia, Santa Margherita e Gesso. I tecnici di Amam sono già intervenuti nei siti interessati per ripristinare nel più breve tempo possibile la.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Piogge, temporali e vento forte al Centro-Sud, allerta gialla anche in Calabria e Sicilia
Un’onda di maltempo si sta abbattendo sul Centro-Sud.
Il maltempo si sposta a Sud, onde fino a 5 metri su Sardegna e Sicilia occidentale: piogge, vento forte e allerta anche in Calabria
La perturbazione si sposta verso sud, portando onde alte fino a cinque metri sulla Sardegna e la Sicilia occidentale.
