Attacco mirato a Roma | feriti due iscritti Anpi con il fazzoletto

Il 25 aprile a Roma due persone iscritte all'Anpi sono rimaste ferite dopo essere state colpite da colpi di aria compressa mentre si trovavano in strada. L'aggressore, che si trovava su uno scooter, ha preso di mira la coppia, entrambi con un fazzoletto partigiano. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.

? Cosa sapere Due iscritti Anpi feriti da colpi d'aria compressa a Roma il 25 aprile.. L'aggressore su scooter ha colpito la coppia che indossava il fazzoletto partigiano.. Due iscritti all’Anpi sono stati colpiti da colpi di pistola ad aria compressa in via delle Sette Chiese a Roma, nel pomeriggio di questo 25 aprile, mentre si trovavano nei pressi della piazza dedicata alle manifestazioni per la ricorrenza. Il brutale episodio è avvenuto quando la coppia, che portava con sé il fazzoletto dei partigiani al collo, stava cercando un bar nelle vicinanze della zona dove si svolgono i festeggiamenti. Secondo quanto emerso, un uomo a bordo di uno scooterone di colore chiaro, che indossava un casco integrale e una giacca con cromatismo militare, si è arrestato improvvisamente per aggredire i due cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Attacco mirato a Roma: feriti due iscritti Anpi con il fazzoletto Notizie correlate Roma, attacco mirato agli iscritti Anpi: feriti da aria compressa? Cosa sapere Due iscritti Anpi feriti da aria compressa in via delle Sette Chiese sabato 25 aprile. Roma, spari contro due coniugi iscritti all'Anpi col fazzoletto dei partigianiPaura a Roma, vicino alla basilica di San Paolo, nel giorno della Festa della Liberazione. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: L'anchor di Putin insulta Meloni, alta tensione Roma-Mosca; Meloni risponde agli insulti di Solovyev: Propagandista di regime non può dare lezioni, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini; Insulti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: Fascista p*. Mattarella: Indignato. Paramonov: Nessuna offesa da Mosca; Libano, una collega della giornalista Khalil: Giustiziata da Israele. 'Attacco mirato a Gaza', ucciso da drone israeliano un reporter di Al JazeeraAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ... corrieredellosport.it Il Messaggero. . Si sono tenuti oggi a Roma i funerali di Gabriele Petrucci, il piccolo morto annegato a 7 anni in una piscina di Suio Terme il 18 aprile scorso. «Abbiamo fatto un’indagine, ci sono 40 morti silenziose all’anno le famiglie si chiudono in silenzio. La - facebook.com facebook #Bologna- #Roma diretta: segui la partita di Serie A oggi LIVE x.com