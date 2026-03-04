Guerra in Medio Oriente I Pasdaran | Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz Attacchi israeliani in Libano | almeno 11 morti

Mercoledì 4 marzo segna il quinto giorno di conflitto in Medio Oriente, con i Pasdaran che affermano di avere il controllo totale dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, attacchi israeliani in Libano causano almeno 11 morti. La regione continua a essere teatro di scontri e tensioni crescenti, mentre le operazioni militari proseguono senza sosta.

Mercoledì 4 marzo, quinto giorno di guerra in Medio Oriente dopo l'attacco sferrato dagli Usa e da Israele sull'Iran. Cresce il rischio escalation con l'allargamento del conflitto nei paesi del Golfo. Intanto ieri sera, il presidente della Repubblica francese ha annunciato l'invio della portaerei nucleare De Gaulle nel Mediterraneo. I Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz" Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha il «controllo totale» dello Stretto di Hormuz, punto chiave per il commercio mondiale di petrolio all’ingresso del Golfo Persico. «Attualmente, lo Stretto di Hormuz è sotto il controllo totale della Marina della Repubblica Islamica», ha dichiarato Mohammad Akbarzadeh, un alto funzionario delle forze navali dell’IRGC, citato dall’agenzia di stampa Fars. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Guerra in Medio Oriente, anche in Italia allerta massima: il Viminale innalza la vigilanza su 28.000 obiettivi sensibiliLa crisi in Medio Oriente rischia di avere un effetto domino anche in Italia, con diversi siti che potrebbero essere il target di attentati. Il piano di sicurezza si rivolge soprattutto alle sedi dipl ... panorama.it

MEDIO ORIENTE | Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale: almeno 4 i morti, molti sotto le macerie. Colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. Un attacco aereo nella zona del x.com

MEDIO ORIENTE | Macron: "La portaerei francese Charles De Gaulle in rotta per il Mediterraneo". A fuoco il consolato Usa a Dubai, colpito da un sospetto drone iraniano. Media: "Gli Emirati valutano attacchi a siti missilistici iraniani" #ANSA facebook